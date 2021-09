Sicilia, 48 ore di tuoni e fulmini

Un vortice temporalesco sta facendo rotta verso l’Italia meridionale, mettendo nel mirino anche la Sicilia.

La saccatura depressionaria sul settore balcanico comincia a spostarsi verso est, ma al suo seguito rimarranno attive anse depressionarie sul basso Tirreno, anch’esse in lento movimento verso levante.

Una di queste transiterà tra venerdì e domenica sul basso Tirreno e sarà in grado di influenzare il tempo dapprima in Sardegna e successivamente sull’estremo Sud Italia, con rovesci e temporali anche di forte intensità e locali nubifragi, in graduale attenuazione domenica.

I primi effetti del vortice si avranno venerdì, ma è sabato la giornata in cui si potrebbero verificare fenomeni estremi con le temute alluvioni-lampo.

La residua instabilità si manifesterà fino a domenica mattina con pioggia e vento nel versante specie nel versante orientale della Sicilia.