Rifiuti sulla strada e topi in via Novelli a Catania

Riceviamo e pubblichiamo un messaggio ricevuto sul nostro account Facebook da un lettore, Alfio Corsaro, sull’emergenza spazzatura a Catania.

“Quanti giorni dobbiamo ancora aspettare per vedere ripulita dalla spazzatura via Pietro Novelli, una strada ad altissimo traffico dove i rifiuti invadono la carreggiata e la puzza costringe a stare con le finestre chiuse? Per non parlare dei topi avvistati in pieno giorno”.

“Venite a vedere con i vostri occhi subito dopo l’incrocio con via Leucatia in direzione sud sulla via Pietro Novelli, lo scempio è totale! In una settimana intera questo è il risultato. Perché la differenziata porta a porta va così a rilento, si pensa a pulire il centro storico per i turisti mentre i cittadini che pagano la spazzatura come me da sempre in regola devono subire questo”.

