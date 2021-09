PALERMO – Positivo al Covid e sottoposto a quarantena dalle autorit√† sanitarie, ma al lavoro in un esercizio commerciale di via Giovanni Battista Sant’Angelo, a Palermo.

L’hanno scoperto durante controlli i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, che hanno sequestrato il locale dove inoltre erano in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione. Il gestore √® stato denunciato. Elevate sanzioni per circa 8 mila euro.