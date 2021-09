PALERMO – Tirocini all’Ars per gli studenti dell’Università di Palermo. In forza della convenzione con l’Università di Palermo, l’Assemblea comunica che “chi fosse interessato a svolgere un tirocinio potrà presentare istanza all’indirizzo segreteriagenerale@ars.sicilia.it e per conoscenza a gcavallaro@ars.sicilia.it”. La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae e dal piano di studi dell’interessato e dovrà contenere una breve motivazione della scelta.

L’Assemblea si riserva di scegliere i tirocinanti ammessi al progetto formativo per l’anno accademico 2021-2022 fra le istanze pervenute entro il 10 ottobre. “I tirocinanti dovranno essere studenti dell’Università di Palermo, possibilmente iscritti a corsi di laurea che abbiano un’attinenza con l’attività dell’amministrazione, per lauree triennali o magistrali – si legge nell’avviso dell’Ars -. Le modalità di svolgimento del tirocinio saranno stabilite tenendo conto dell’eventuale protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e comunque nel rispetto delle prescrizioni di contrasto al virus anti Covid 19”.