PALERMO – In occasione del trigesimo dalla scomparsa di Gino Strada, l’Amministrazione comunale rende noto di aver avviato l’iter di intitolazione di un’area al Foro Italico dedicata alla memoria del medico e della moglie Teresa Sarti, co-fondatori di Emergency.

“L’esperienza di Gino e Teresa Strada è una lezione per tutti ed un monito agli Stati indifferenti e molto spesso ostili alle fasce sociali e alle persone in precarie condizioni, esposte a sofferenze e alla morte – afferma il sindaco Leoluca Orlando. Nel 2014 – aggiunge – ho conferito a Gino Strada la cittadinanza onoraria per il suo impegno e quello di Emergency nel mondo e anche a Palermo per aver cura della vita e degli invisibili ai margini della società. Adesso, con l’intitolazione di un’intera area, in una zona che con il lungomare dedicato a Yasser Arafat, ha un grande valore simbolico, si fa un ulteriore passo per rendere indelebile nella memoria dei palermitani l’impegno in difesa dei diritti umani di Gino e Teresa Strada”.