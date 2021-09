Palagonia, vessa la moglie e fa mendicare i figli

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un 35enne per violenza e minaccia, maltrattamenti in famiglia, furto con strappo e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie.

Oltre a condividere con l’uomo cinque figli, di età compresa tra 2 e 9 anni, la 32enne ha dovuto patire nel lungo periodo di convivenza una vera e propria via crucis per mano del marito che l’ha sottoposta a ogni sorta di violenza psicofisica.

Il 35enne, consumatore abituale di droga, pur di ottenere il denaro per acquistare la droga, la costringeva anche a chiedere in prestito del denaro a estranei e se per caso la poveretta tornava a mani vuote lui la minacciava “vieni qua che ti taglio la gola” o la offendeva “sei una prostituta” e ancora “la prostituta devi fare e i soldi li devi portare a me” e a ogni tentativo della donna di sottrarsi a tali umiliazioni fuggendo via da casa, lui l’afferrava per i capelli per poi colpirla con calci e pugni.

Violenze commesse anche davanti ai figlioletti che, in alcuni frangenti, venivano costretti dal padre a elemosinare per strada.

Il replicarsi degli episodi vessatori, tra i quali l’averle sottratto e rotto il cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto, hanno convinto la donna a denunciare tutto ai carabinieri consentendo l’arresto e la traduzione in carcere.