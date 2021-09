NOTO – Dieci sale espositive, centinaia di reperti che vanno dall’Età Preistorica a quella Medievale, due piani da visitare e zero barriere architettoniche: Noto ha ritrovato il suo Museo civico archeologico, allestito nei locali del Complesso Monumentale del Santissimo Salvatore – Ex monastero delle Benedettine, in corso Vittorio Emanuele. Ieri l’inaugurazione, alla presenza del Soprintendente di Siracusa Salvatore Martinez e del direttore del Parco archeologico di Siracusa, Carlo Staffile. Da domani sarà aperto al pubblico.