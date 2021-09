L’arcivescovo è negativo: “Ringrazio Sant’Agata”

CATANIA – Ieri pomeriggio l’Usca del distretto di Catania, dopo aver effettuato il tampone molecolare, ha comunicato all’arcivescovo Salvatore Gristina l’esito: negativo al Covid 19.

Vaccinato con doppia dose, era risultato positivo il 10 settembre durante un corso di esercizi spirituali per sacerdoti e da quel giorno aveva osservato l’isolamento previsto in questi casi e si era sottoposto, in particolare, presso l’ospedale Cannizzaro, alla terapia degli anticorpi monoclonali effettuata dal dottor Iacobello.

“L’arcivescovo ringrazia il Signore, la Madonna, Sant’Agata e il Beato cardinale

Dusmet – dice l’Arcidiocesi – per la recuperata piena salute che gli permetterà di riprendere il ministero in questa stagione particolare per la Chiesa universale e per Catania. Mons. Gristina esprime commossa gratitudine nei riguardi delle tante persone

che gli sono state vicine con la preghiera. Egli stesso è vicino a tutte le persone ammalate, particolarmente quelle provate dal Covid 19, augurando pronta guarigione e invocando su di loro ogni benedizione del Signore”.