In giro senza green pass di notte, multe a Francofonte

FRANCOFONTE (SIRACUSA) – Controlli serrati dei carabinieri di Augusta per verificare il rispetto delle norme previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, soprattutto nel comune di Francofonte, unico della provincia di Siracusa ancora in zona arancione, provvedimento prorogato fino al 21 settembre prossimo con l’ordinanza della presidenza della Regione Siciliana.

Nell’ultimo weekend, i militari hanno controllato i luoghi di aggregazione dove si concentrano molti giovani, soprattutto piazze, vie del centro e bar, identificando 186 persone e 76 veicoli. Sono state multate 12 persone perché, in orario notturno, non rispettavano l’obbligo di essere munite di green pass in area arancione e anche per il mancato uso dei dispositivi di protezione.