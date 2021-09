In carcere la moglie del boss Navarria

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno arrestato la 55enne Patrizia Paratore, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura di Catania. La donna, arrestata il 4 maggio 2017 nell’ambito dell’operazione “Araba Fenice”, era parte integrante di quei 15 indagati per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata in concorso e furto aggravato, facenti parte del gruppo di Belpasso, articolazione territoriale della famiglia di Cosa nostra catanese Santapaola – Ercolano, capeggiato da Carmelo Aldo Navarria, anch’egli arrestato in quell’occasione e marito dell’arrestata, un tempo uomo di fiducia di Giuseppe Pulvirenti detto “u Malpassotu”.

Ritenuta colpevole dai giudici per i suddetti reati, commessi a Belpasso nel periodo marzo 2007-novembre 2015, dovrà scontare la pena definitiva di 8 anni e 10 mesi di reclusione. L’arrestata è stata rinchiusa nel carcere di Palermo Pagliarelli.