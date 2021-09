In auto una tonnellata di uva rubata

I carabinieri di Mazzarrone hanno recuperato in Contrada Sciri Sotto oltre 1.000 chili di una pregiata qualità di uva “Black Rose”, abbandonata all’interno di una Lancia Libra in un fondo agricolo attiguo a quello ove era stato perpetrato il furto.

In particolare i numerosi servizi svolti anche con l’ausilio degli avvisatori luminosi hanno messo in fuga i ladri che sono stati costretti ad abbandonare il prezioso carico e l’autovettura che è stata posta sotto sequestro. In concomitanza con il periodo di maturazione dei frutti nei pregiati vitigni dell’area calatina, infatti, il comando provinciale di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi preventivi finalizzati a scongiurare il fenomeno dei furti nelle aree agricole.