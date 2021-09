Un effettivo in più per il Catania in difesa. Non un nuovo acquisto, ma un elemento uscito dall’infermeria.

Il difensore brasiliano (foto Galtieri) ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo essere rimasto ai box per un problema a una costola.

Claiton, mai impiegato nella stagione in corso, è a disposizione del tecnico Baldini per la trasferta di lunedì sera a Catanzaro e farà parte del gruppo dei convocati.