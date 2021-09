“Gli over 50 sono il tallone d’Achille”

“Gli over 50 non vaccinati rappresentano il vero tallone d’Achille della campagna vaccinale per l’autunno, perché sono le persone che rischiano di più di andare in ospedale, di occupare posti destinati ad altre patologie e di far cambiare la fascia di rischio di una Regione”. A sottolinearlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe

Rispetto agli over 50 non vaccinati, aggiunge, “il problema è che la quota si muove pochissimo, al massimo 10 mila persone a settimana. Su tutto il territorio nazionale non è mai stato messo in campo un sistema di chiamata attiva, con strategie di persuasione”.