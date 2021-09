Furgone preso in pieno: grave un catanese

CALTANISSETTA – E’ in gravi condizioni un catanese di 41 anni rimasto vittima di un incidente questa mattina sulla statale 640, poco prima di Grottarossa, in direzione Agrigento.

Lo scontro è avvenuto tra un Ford Transit che in quel momento era fermo sulla corsia di emergenza a causa di un guasto e un furgone Daily Iveco che lo ha preso in pieno. Ferito gravemente l’autista del Transit, che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e adesso è ricoverato nel reparto di rianimazione.

Ricoverato anche l’autista del Daily Iveco, un 45enne di Ravanusa che è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco. Il traffico ha subìto grandi rallentamenti.