SIRACUSA – I carabinieri di Floridia hanno arrestato in flagranza due avolesi di 27 e 19 anni per detenzione e porto illegale di armi, oggetti atti a offendere e materie esplodenti, e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno notato una Fiat Panda che alla vista dei militari ha tentato la fuga. Gli occupanti del veicolo, costretti a rallentare per il traffico cittadino, sono fuggiti a piedi ma sono stati bloccati.

Nella fuga hanno tentato di disfarsi di una pistola giocattolo, modificata in modo da renderla idonea a esplodere cartucce, gettandola dal finestrino. Nel bagagliaio della macchina c’erano un passamontagna, un’ascia, un coltello, due giubbotti con cappuccio, guanti e tute integrali in plastica. La perquisizione, estesa all’abitazione dei due arrestati, ha fatto ritrovare una bomba carta, 80 grammi di marijuana e munizionamento calibro 12. L’arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti balistici dal Reparto carabinieri investigazioni scientifiche di Messina.