Covid: negli ospedali siciliani -25 ricoverati

Sono 973 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 44 in più rispetto a ieri. L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero, seguita dal Veneto con 618 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 20.810 test, con il tasso di positività che scende leggermente, dal 4,8 al 4,6%.

Diciotto i morti: secondo i dati della Regione un decesso risale a ieri, 11 a mercoledì scorso, uno a martedì, uno a lunedì, uno al 27 agosto, uno al 17 agosto, uno al 13 e uno al 12.

I guariti giornalieri sono poco meno di 1.800. Negli ospedali sono ricoverate 901 persone (-25), delle quali 108 in terapia intensiva (-9).

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 338, Catania 174, Messina 129, Trapani 96, Ragusa 80, Siracusa 79, Agrigento 39, Enna 37, Caltanissetta 1.

In tutta Italia sono 5.621 i nuovi positivi. Ieri erano stati 5.522. Sono 62 le vittime in un giorno, ieri erano state 59. Effettuati 286.028 test (ieri 291.468), il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.596.558, i morti 129.828. I dimessi e i guariti sono 4.338.241, con un incremento di 6.984 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 128.489, con un calo di 1.429 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37 (ieri erano 38). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, in calo di 66 rispetto a ieri.