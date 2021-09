Covid: in Sicilia boom di guariti, -3 nelle rianimazioni

Sono 1.155 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, di più rispetto ai 1.091 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati quasi 21.000 test, con il tasso di positività che passa dal 5,1 al 5,5%.

I morti sono 27 (il totale sale 6.369), ma la Regione segnala che 4 si riferiscono al 31 agosto, 15 a lunedì scorso, 6 a domenica e 2 a sabato. I guariti sono tanti, 1.271. Negli ospedali sono ricoverate 950 persone (+9), delle quali 114 in terapia intensiva (-3).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: Messina 253, Catania 237 (ieri 319), Palermo 206, Trapani 153, Siracusa 140, Caltanissetta 55, Enna 54, Agrigento 52, Ragusa 5.

In tutta Italia sono 6.503 i nuovi positivi. Ieri erano stati 5.498. Sono 69 le vittime in un giorno, 6 in meno rispetto alle 75 di ieri. Effettuati 303.717 i tamponi molecolari e antigenici (ieri 307.643), il tasso di positività è del 2,1% (ieri 1,8%).

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.546.487, i morti 129.290. I dimessi e i guariti sono 4.280.619, con un incremento di 7.774 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.578, con un decremento di -1.347 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 540 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, quattro in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.231 (ieri 4.252).