MONGIUFFI MELIA (MESSINA) – Un operaio di 50 anni, Santino Ciulla, è morto in un incidente in cantiere a Itala Superiore, nel Messinese, mentre con un bobcat stava eseguendo interventi per conto del Comune di Mongiuffi. L’operaio ha perso il controllo del mezzo precipitando in una scarpata e morendo sul colpo.