Catania, posticipo a Catanzaro

La Lega Pro ha reso noto il programma delle partite dalla quarta all’undicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Il Catania posticiperà a lunedì 27 settembre, alle 21 in diretta Rai, la trasferta di Catanzaro e affronterà giovedì in notturna al Massimino la Turris nel successivo turno infrasettimanale. Intanto, la trasferta dei rossazzurri contro la Paganese, valida per la terza giornata, è stata anticipata alle 14.30 di domenica 12 settembre. Ecco, nel dettaglio, il calendario del girone C.

4a GIORNATA ANDATA – 18-19-20 SETTEMBRE 2021

ACR MESSINA-VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 14.30

CATANIA-BARI Domenica Ore 14.30

FIDELIS ANDRIA-VIBONESE Domenica Ore 14.30

JUVE STABIA-CAMPOBASSO Sabato Ore 17.30

LATINA-FOGGIA Domenica Ore 14.30

MONOPOLI -AVELLINO Lunedì Ore 21.00

PAGANESE -TARANTO Domenica Ore 14.30

PALERMO-CATANZARO Domenica Ore 14.30

POTENZA-MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 14.30

TURRIS-PICERNO Domenica Ore 14.30

5a GIORNATA ANDATA – 25-26-27 SETTEMBRE 2021

AVELLINO-POTENZA Domenica Ore 14.30

BARI-PAGANESE Domenica Ore 14.30

CAMPOBASSO- FIDELIS ANDRIA Domenica Ore 14.30

CATANZARO-CATANIA Lunedì Ore 21.00

FOGGIA-JUVE STABIA Domenica Ore 14.30

MONTEROSI TUSCIA-PALERMO Domenica Ore 14.30

PICERNO-ACR MESSINA Domenica Ore 14.30

TARANTO- LATINA Domenica Ore 14.30

VIBONESE-TURRIS Domenica Ore 14.30

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI Domenica Ore 14.30

6a GIORNATA ANDATA – 28-29-30 SETTEMBRE 2021

ACR MESSINA-BARI Mercoledì Ore 18.00

AVELLINO-CATANZARO Giovedì Ore 21.00

CATANIA-TURRIS Giovedì Ore 21.00

FIDELIS ANDRIA-FOGGIA Mercoledì Ore 18.00

LATINA-JUVE STABIA Mercoledì Ore 18.00

MONOPOLI -PICERNO Mercoledì Ore 18.00

PAGANESE -VIBONESE Mercoledì Ore 18.00

PALERMO-CAMPOBASSO Mercoledì Ore 18.00

POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.00

TARANTO-MONTEROSI TUSCIA Mercoledì Ore 18.00

7a GIORNATA ANDATA – 02-03-04 OTTOBRE 2021

BARI -MONOPOLI Domenica Ore 17.30

CAMPOBASSO-PAGANESE Domenica Ore 17.30

CATANZARO-FIDELIS ANDRIA Domenica Ore 17.30

FOGGIA-ACR MESSINA Domenica Ore 17.30

JUVE STABIA-PALERMO Lunedì Ore 21.00

MONTEROSI TUSCIA-AVELLINO Domenica Ore 17.30

PICERNO-CATANIA Domenica Ore 17.30

TURRIS- LATINA Domenica Ore 17.30

VIBONESE -POTENZA Domenica Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO Domenica Ore 17.30

8a GIORNATA ANDATA – 09-10-11 OTTOBRE 2021

ACR MESSINA-MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 17.30

AVELLINO-VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 17.30

BARI -TURRIS Domenica Ore 17.30

CATANIA-JUVE STABIA Domenica Ore 17.30

LATINA-PICERNO Domenica Ore 17.30

MONOPOLI -CAMPOBASSO Domenica Ore 17.30

PAGANESE-CATANZARO Domenica Ore 17.30

PALERMO- FOGGIA Domenica Ore 17.30

POTENZA- FIDELIS ANDRIA Domenica Ore 17.30

TARANTO-VIBONESE Domenica Ore 17.30

9a GIORNATA ANDATA – 16-17-18 OTTOBRE 2021

CAMPOBASSO-BARI Domenica Ore 14.30

CATANZARO-TARANTO Domenica Ore 14.30

FIDELIS ANDRIA-AVELLINO Domenica Ore 14.30

FOGGIA-MONOPOLI Domenica Ore 14.30

JUVE STABIA-PICERNO Domenica Ore 14.30

MONTEROSI TUSCIA-PAGANESE Domenica Ore 14.30

POTENZA-ACR MESSINA Domenica Ore 14.30

TURRIS-PALERMO Domenica Ore 14.30

VIBONESE- LATINA Domenica Ore 14.30

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA Domenica Ore 14.30

10a GIORNATA ANDATA – 19-20-21 OTTOBRE 2021

ACR MESSINA-VIBONESE Mercoledì Ore 21.00

BARI – FOGGIA Mercoledì Ore 21.00

CATANIA-AVELLINO Mercoledì Ore 21.00

LATINA-CATANZARO Mercoledì Ore 21.00

MONOPOLI -JUVE STABIA Mercoledì Ore 21.00

PAGANESE-POTENZA Mercoledì Ore 21.00

PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 21.00

PICERNO-MONTEROSI TUSCIA Mercoledì Ore 21.00

TARANTO- FIDELIS ANDRIA Mercoledì Ore 21.00

TURRIS-CAMPOBASSO Mercoledì Ore 21.00

11a GIORNATA ANDATA – 23-24-25 OTTOBRE 2021

AVELLINO-PAGANESE Domenica Ore 14.30

CAMPOBASSO-PICERNO Domenica Ore 14.30

CATANZARO-MONOPOLI Domenica Ore 14.30

FIDELIS ANDRIA-TURRIS Domenica Ore 14.30

FOGGIA-TARANTO Domenica Ore 14.30

JUVE STABIA-ACR MESSINA Domenica Ore 14.30

MONTEROSI TUSCIA-CATANIA Domenica Ore 14.30

POTENZA-LATINA Domenica Ore 14.30

VIBONESE -PALERMO Domenica Ore 14.30

VIRTUS FRANCAVILLA-BARI Domenica Ore 14.30