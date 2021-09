Catania, minacce e spintoni alla madre per 20 euro

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un romeno di 32 anni per estorsione. Al 112 è arrivata la telefonata di una 47enne romena, residente in viale Grimaldi nel quartiere di Librino, la quale lamentava di essere stata costretta per l’ennesima volta dal figlio a consegnargli del denaro.

L’uomo era già noto ai militari per numerose denunce dello stesso tipo. La donna ha raccontato di essere stata spintonata dal figlio con minacce di ritorsioni per farsi consegnare 20 euro poi, dopo aver ottenuto il denaro, ha riconsegnato il cellulare alla sorella allontanandosi da casa.

I militari lo hanno localizzato a circa cinquecento metri da casa e bloccato dopo un inseguimento a piedi al termine del quale, perquisito, aveva ancora la banconota estorta alla madre. Il 32enne è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.