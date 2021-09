CATANIA-BARI 0-0

Primo tempo

1′ – Si gioca

4′ – Bianco a terra nella zona di centrocampo. Gioco fermo per due minuti

8′ – Ancora nessuna azione pericolosa. Il caldo è soffocante

10′ – Problema alla testa, Bianco non ce la fa. Entra Scavone

13′ – Ceccarelli controlla bene ma spara altissimo da una trentina di metri

16′ – Il Bari tiene palla, Catania tutto nella sua metà campo

18′ – Lancio lungo per Cheddira, sinistro non proprio potentissimo che Stancampiano respinge goffamente, ma non ci sono avversari in zona

25′ – E’ sempre il Bari a controllare la partita, il Catania aspetta. Time out a centrocampo, la gara si ferma: in campo circa 35 gradi

28′ – Botta si fa largo fra tre avversari e ci prova da fuori area: stavolta Stancampiano blocca

31′ – Catania finalmente in attacco. La punizione di Maldonado viene respinta dalla barriera, pallone sui piedi di Ceccarelli che colpisce da lontano: di poco sopra la traversa

Formazioni ufficiali di Catania-Bari