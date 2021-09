CATANIA – Torna anche quest’anno la Giornata nazionale Abio (associazione per il bambino in ospedale). Dal 1994 i volontari Abio si occupano di sostenere e accogliere, presso i reparti di pediatria bambini e famiglie per attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera. A Catania sono presenti al Policlinico e negli ospedali San Marco, Cannizzaro e Garibaldi.

Domani i volontari Abio torneranno nelle principali piazze delle città dove svolgono il loro servizio. Ai banchetti sarà possibile incontrarli, farsi raccontare le loro esperienze, sapere come hanno affrontato questi ultimi mesi. E sarà possibile sostenerli, tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere, il simbolo della giornata.

Per chi non potrà essere fisicamente in piazza, sarà possibile conoscere e sostenere Abio sul sito www.giornatanazionaleabio.org. Si potranno prenotare le pere e scegliere di devolvere la propria donazione ad Abio Catania, ricevendo direttamente a casa una confezione contenente due cestini di pere. A Catania i volontari Abio saranno in piazza Ettore Majorana (ex piazza Vittorio Emanuele – via Umberto) e al centro commerciale “Le Zagare” (San Giovanni la Punta).