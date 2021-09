CATANIA – Due catanesi sono stati arrestati dalla polizia per tentato furto in concorso. Nello specifico, intorno alle 23:15, diversi equipaggi sono intervenuti in un condominio nella zona di via Nuovaluce, dov’era stata segnalata la presenza di due uomini sospetti che poco prima avevano smontato la parte anteriore di un’autovettura.