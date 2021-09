CATANIA – Si è trasformato in un blocco stradale il sit in di protesta indetto da Cgil, Cisl e Ugl e organizzato stamattina in piazza Università a Catania da lavoratrici e mamme della “Mary Poppins” di Librino, la scuola per la prima infanzia e primaria che due anni fa si è vista chiudere il centro diurno dall’amministrazione comunale e ridimensionare il numero degli scolari.

“Nonostante il sit-in sia stato organizzato per cercare un confronto con il sindaco Pogliese – dicono i sindacati -, nessun rappresentante di Palazzo degli Elefanti ha ricevuto le cittadine e i cittadini che da tempo chiedono attenzione per i servizi destinati al quartiere periferico e l’atteggiamento tenuto dalle istituzioni è stato confermato, seppur simbolicamente, dalla chiusura del portone del palazzo di città”.

A seguito della protesta l’amministrazione ha fissato un appuntamento con i rappresentanti della “Mary Poppins” per venerdì prossimo alle 11 con l’assessore comunale ai Servizi sociali, Giuseppe Lombardo. L’ aver rimandato ulteriormente il confronto ha contrariato i manifestanti che hanno organizzato un blocco del traffico di via Vittorio Emanuele, in particolare le madri che oramai si dichiarano “esasperate dai continui disguidi”.