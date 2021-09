Catania: camerieri senza mascherine, chiuso bar

CATANIA – I poliziotti del commissariato Borgo-Ognina di Catania, insieme a personale della polizia locale e dell’Asp di Catania, durante controlli per il contrasto della pandemia da Covid19, hanno multato il titolare e i dipendenti di un noto bar, posto nella municipalità Borgo-Sanzio, per violazione della normativa vigente.

In particolare, i dipendenti del bar, non indossavano correttamente le mascherine, servendo i clienti al bancone e ai tavoli senza l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Inoltre, è stata accertata l’occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli, sedie e ombrelloni, oltre a irregolarità in materia di procedura di autocontrollo. Multe per diverse migliaia di euro, attività chiusa per 5 giorni.