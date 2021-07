Due auto sono entrate in collisione sulla strada statale 288 “Di Aidone”, a Ramacca: nell’impatto frontale è morto il guidatore di una Punto, mentre è rimasta ferita la donna che era a bordo dell’altra macchina.

L’incidente è avvenuto in prossimità del km 11, Per cause in corso di accertamento. La strada è stata provvisoriamente chiusa nel tratto dello scontro.