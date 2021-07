Siciliani indecisi sul vaccino, Codacons offre assicurazione

Sono molti i siciliani che oggi, non per questioni ideologiche ma per paura di possibili effetti negativi sul fronte della salute, sono indecisi sulla vaccinazione. Per tale motivo il Codacons offre una polizza assicurativa gratuita che coprirà eventuali danni legati alla somministrazione.

Sarà necessario iscriversi all’associazione dei consumatori (al costo ridotto di 10 euro al posto dei 50 euro della normale tessera). Si tratta nel dettaglio si una copertura assicurativa offerta da Intesa Sanpaolo che prevede indennizzi a favore degli assicurati nel caso di:

– reazione avversa al vaccino senza ricovero;

– reazione avversa al vaccino con ricovero;

– contagio da Covid post vaccino con ricovero, oltre a un’indennità per ricovero in terapia intensiva/sub-intensiva.

Uno “scudo” che permette di affrontare la vaccinazione ed eventuali reazioni avverse, e che sarà attivato automaticamente in favore degli iscritti senza alcun ulteriore adempimento. Per info e dettagli: http://www.codacons.cloud/stop-covid/#.