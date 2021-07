Urta auto in sosta e si capovolge: due feriti

CATANIA – Un incidente autonomo si è verificato questa mattina, intorno alle 8,30, sul viale Odorico da Pordenone in direzione Ognina. Per cause in fase di accertamento, una Renault Clio ha urtato un’auto in sosta nei pressi di una nota clinica, finendo per capovolgersi e adagiarsi su un fianco.

Due le persone ferite, seppur lievemente, che se la caveranno con un po’ di spavento. Sul posto, oltre alla polizia municipale per i rilievi di legge, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il conducente dall’auto incidentata.

Nonostante l’orario e la giornata festiva e quindi lo scarso volume di traffico, si sono registrate code per la chiusura del tratto interessato a causa delle operazioni di soccorso e di bonifica. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 10.