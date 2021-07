Lipari, principio d’incendio su un vaporetto

LIPARI (MESSINA) – Principio di incendio per un vaporetto delle escursioni carico di turisti appena giunto da Milazzo. Neanche il tempo di attraccare nel porticciolo di Marina Corta che dall’Eolian Kink è iniziato a uscire del fumo. Immediatamente è scattato l’allarme; l’equipaggio si è premurato a mettere in sicurezza i vacanzieri facendoli scendere immediatamente. Con l’ausilio di estintori hanno fatto in modo che non divampasse l’incendio.

A bordo ci sono stati attimi di panico, ma alla fine la disavventura è stata a lieto fine. A Marina Corta sono giunti la Guardia costiera e la pattuglia dei vigili del fuoco, che ha bonificato il vaporetto. Il mezzo è ancora bloccato in porto, sulla vicenda è stata aperta un’indagine.