Sicilia: tasso al 3,8%, a Ragusa 175 nuovi positivi

Sono 550 i nuovi casi di Covid in Sicilia, appena 2 in meno rispetto a ieri. Sono stati effettuati 14.234 test, con il tasso di positività che sale dal 3 al 3,8%.

Aumenta anche il numero delle vittime giornaliere, ma delle 9 segnalate (il totale dall’inizio della pandemia è 6.019) secondo la Regione 2 non sono attribuibili al coronavirus e 4 sono risalenti ai mesi di maggio/giugno. I guariti sono 150. Negli ospedali sono ricoverate 185 persone (+8), 20 delle quali in terapia intensiva (-1).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 175 a Ragusa, 103 a Caltanissetta, 98 ad Agrigento, 60 a Palermo, 36 a Catania, 29 a Trapani, 26 a Enna, 19 a Siracusa, 4 a Messina.

In tutta Italia sono 4.259 i nuovi positivi. Ieri erano stati 3.558. Sono 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 10. Effettuati 235.097 test (ieri 218.705), il tasso di positività è dell’1,8%, in lieve aumento rispetto all’1,6% di ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.297.337, i morti 127.905. I dimessi e i guariti sono 4.118.124, con un incremento di 2.235 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 51.308, in aumento di 1.998 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 9 (ieri 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.196, due in più rispetto a ieri