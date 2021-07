Fiamme in autostrada: Palermo-Catania bloccata per un’ora

PALERMO – Un incendio ha bloccato l’autostrada A19 nei pressi della zona industriale di Termini Imerese per circa un’ora. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere le sterpaglie che per circa un chilometro sono andate in fiamme. Dopo circa un’ora il traffico è stato riaperto.

La scorsa notte e all’alba si sono verificati due incidenti: il primo sulla Palermo-Mazara del Vallo, coinvolte tre auto, con due feriti; il secondo sulla statale 113 tra Isola delle Femmine e Capaci, dove una giovane ha perso il controllo del mezzo e ha cappottato.