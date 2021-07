In Sicilia altri 288 casi di Covid

Sono 288 (+114) i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, a fronte di 11.939 test effettuati solo da tamponi molecolari, con il tasso di positività che risale al 2,4%.

La Sicilia è seconda per numeri di contagi giornalieri dietro solo alla Lombardia, che oggi registra 420 nuovi casi.

Nell’Isola si contano 10 vittime, ma 9 sono relative al periodo marzo-luglio, in base a quanto reso noto dalla Regione secondo una nota alla tabella del ministero della Salute, “a seguito di aggiornamento dati da parte delle strutture ospedaliere del territorio”.

I guariti sono 135. Negli ospedali sono attualmente ricoverati 137 pazienti, di cui 20 in terapia intensiva dove non si registrano nuovi ingressi.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa balza Caltanissetta con 68 casi, seguita da Enna con 43, Messina 36, Agrigento con 33, Ragusa 27, Palermo 25, Catania 24, Trapani 18, Siracusa 14.

Complessivamente in Italia sono 2.153 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 1.534. I nuovi casi non erano mai stati così tanti dal 6 giugno scorso; sono più che raddoppiati in una settimana rispetto ai 1.010 di mercoledì scorso.

Sono invece 23 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 20. Sono 151 i pazienti in terapia intensiva, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 7, come ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.108, quindi 20 in meno rispetto a ieri.

I tamponi effettuati sono 210.599, ieri erano stati 192.543. Il tasso di positività è dello 1,02%, in risalita rispetto allo 0,8% di ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.275.846, i morti 127.831. I dimessi ed i guariti sono invece 4.106.315, con un incremento di 1.079 rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi – che ieri per la prima volta da mesi erano tornati a crescere – sono 41.700, in aumento di ben 1.051 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare – anch’esse tornate a salire ieri – aumentano ancora e sono 40.441 (+1.077).