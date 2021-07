Il Catania riparte da Pellegrino

Il Catania riparte da Maurizio Pellegrino. Il primo passo, a iscrizione avvenuta, per la prossima stagione è la conferma del responsabile dell’area tecnica, giunta dopo un incontro tra il diretto interessato e i vertici societari.

“Nel 2020/21 Maurizio Pellegrino ha saputo scegliere professionisti molto capaci – spiega l’amministratore unico Nico Le Mura – e metodi funzionali allo sviluppo dell’area sportiva, diretta con equilibrio, lucidità e competenza. Il lavoro svolto è stato ampiamente positivo, come dimostrano il quinto posto ottenuto sul campo dalla prima squadra e le ripetute soddisfazioni offerte dalle giovanili, con la crescita tecnica di individualità promettenti, e dal settore femminile, con la promozione in Serie C. La fiducia nelle qualità morali e professionali del nostro dirigente è massima”.

Pellegrino si limita a una battuta: “Ringrazio la proprietà e l’amministratore unico Nico Le Mura per il costruttivo confronto, indispensabile nell’esclusivo interesse del club”.

Nei prossimi giorni Sigi e Calcio Catania renderanno nota la data di una conferenza stampa congiunta relativa ai programmi per la stagione 2021/22.