Malore per Vanni Calì: ricoverato per accertamenti

A causa di un improvviso malessere avuto nella notte, l’ingegnere Vanni Calì, liberato lo scorso 23 giugno dopo 22 giorni di dura prigionia ad Haiti per mano di una gang locale, in prima mattinata è stato ricoverato in una struttura sanitaria cittadina per accertamenti clinici.

Pertanto l’incontro con il sindaco Pogliese fissato per stamattina in Municipio è stato rinviato a data da destinarsi. Il primo cittadino è in stretto contatto con i familiari del professionista catanese per accertarsi delle sue condizioni di salute.