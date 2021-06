Euro 2020, a Catania maxi sequestro di calendari

CATANIA – La guardia di finanza ha eseguito un maxi sequestro di calendari calcistici del torneo “Euro 2020”, rinvenuti in tre versioni: tascabile, da portafoglio e da tavolo. È questo il bilancio dei controlli anti-contraffazione messi in campo dalle Fiamme gialle in occasione dell’evento calcistico europeo.

In prossimità dell’inizio degli ottavi di finale del torneo, la Guardia di finanza ha effettuato controlli mirati presso i distributori locali al fine di interrompere la catena di smistamento e rivendita dei prodotti tutelati dal diritto d’autore.

Le operazioni si sono concluse con il sequestro di 9mila articoli contraffatti, recanti i simboli del torneo calcistico privi del logo figurativo “Uefa Euro 2020 TM” – requisito fondamentale a testimonianza della genuinità del prodotto. Nello specifico, si tratta del logo che nei calendari sequestrati non è stato apposto per indicarne l’autenticità degli articoli.