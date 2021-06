Urso incontra prefetto di Catania

Il senatore Adolfo Urso, neo presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, si è recato stamane in Prefettura, accompagnato dal sindaco, Salvo Pogliese, per una visita di cortesia.

“L’incontro con il Prefetto Maria Carmela Librizzi si è svolto in un clima di cordialità alla presenza del Questore e dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – si legge in una nota della prefettura etnea – Nel corso dell’incontro è stata esaminata la situazione della provincia di Catania non solo per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica ma anche per quelli attinenti allo sviluppo socio economico. In particolare si sono evidenziate le grandi potenzialità turistiche dell’area metropolitana catanese come volano anche della ripresa economica del territorio”.