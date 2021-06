Sui contagi da Covid la Sicilia è sempre prima

Sono 158 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 25 in più rispetto a ieri. La regione è ancora prima in Italia per numero di contagi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.465 test, con il tasso di positività che passa dall’1 all’1,2%.

I morti sono 6, i guariti 453. Negli ospedali sono ricoverate 231 persone (-20), delle quali sempre 25 in terapia intensiva.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 34 ad Agrigento, 27 a Enna, 23 a Catania, 21 a Palermo, 21 a Caltanissetta, 13 a Siracusa, 13 a Ragusa, 5 a Trapani, 1 a Messina.

In tutta Italia sono 951 i nuovi positivi. Ieri erano stati 835. Sono 30 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31. I test sono 198.031 (ieri 192.882), il tasso di positività è dello 0,5% (ieri 0,43%).

I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.255.434, i morti 127.352. I dimessi e i guariti sono invece 4.059.463, con un incremento di 5.455 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 68.619, in calo di 4.345 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 66.135 persone (-4.178).

Sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 18 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 4 (ieri erano stati 10): è il livello più basso da quando viene fornito questo dato. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.140, in calo di 149 unità rispetto a ieri.