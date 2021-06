CATANIA – Allarme bomba stamattina nella centrale via Etna a Catania dopo il ritrovamento, non distante da piazza Università, di una valigia abbandonata. La zona è stata messa in sicurezza.

Sono intervenuti gli artificieri della polizia che hanno fatto brillare la valigia che conteneva vestiti. Cessato l’allarme e rimosso il bagaglio la strada è stata riaperta.