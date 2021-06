Sicilia: tasso positività sale, ma nessun morto

Sono 135 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 48 in meno rispetto a ieri. La regione oggi torna al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri a soli 10 contagi di distanza dalla Lombardia. I test nelle ultime 24 ore sono stati pochi, 5.835, con il tasso di positività che balza dall’1,3 al 2,3%.

Nessun morto giornaliero, i guariti sono 190. Nelle terapie intensive sono ricoverate 26 persone (-2).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 33 a Catania, 24 a Caltanissetta, 21 a Palermo, 14 a Enna, 14 a Ragusa, 12 a Messina, 9 ad Agrigento, 7 a Siracusa, 1 a Trapani.

In tutta Italia sono 881 i nuovi positivi. Ieri erano stati 1.197. Sono 17 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28. I test sono 150.522 (ieri 249.988), il tasso di positività è dello 0,59%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando era allo 0,48%.

I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.252.976, i morti 127.270. I dimessi e i guariti sono invece 4.037.996, con un incremento di 2.304 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 87.710, in calo di 1.440 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 84.877 persone.

Sono 389 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 5 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 12 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.444, in calo di 60 unità rispetto a ieri.