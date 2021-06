Sanguinosa rissa multietnica nel Catanese

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato cinque uomini, tutti di età compresa tra i 22 ed i 49 anni, di nazionalità romena, marocchina ed albanese, perché ritenuti responsabili di rissa aggravata. Altri due soggetti sono stati denunciati. Teatro dello scontro la centralissima piazza Roma.

I militari di Biancavilla, intervenuti in forze con l’ausilio dei loro colleghi di Adrano, hanno trovato un vero e proprio scenario di un campo di battaglia; all’arrivo dei militari tre uomini erano insanguinati e distesi a terra, altri presentavano ferite da punta alle spalle e ai fianchi.

Giunte le ambulanze i militari si sono attivati per risalire agli autori ed alle motivazioni che hanno generato il parapiglia, individuando due gemelli albanesi di 32 anni che hanno dichiarato di essersi soltanto “difesi”.

Sul luogo i militari, sotto due veicoli parcheggiati, hanno rinvenuto un bastone in ferro di 60 centimetri ed un martello da carpentiere, quindi hanno acquisito le immagini di un sistema di videosorveglianza attraverso cui hanno acquisito elementi utili per la certa identificazione dei soggetti coinvolti nella rissa, le cui cause scatenanti sono in fase di accertamento.

Uno dei feriti, un marocchino di 32 anni, è stato trasportato all’ospedale di Paternò, dov’è stato ricoverato in prognosi riservata; gli altri sono stati trasportati Biancavilla con prognosi che oscillano dai 10 ai 30 giorni.