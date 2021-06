Tir di traverso, chiusa A18 tra Giarre e Acireale

CATANIA – Il tratto Acireale-Giarre dell’autostrada Catania-Messina è stato chiuso al traffico dopo che un camion si è messo di traverso sulla corsia, vicino Giarre, bloccando il traffico. L’autista ha dichiarato di aver perso il controllo per un giramento di testa.

Non ci sarebbero feriti. Sul posto i vigili del fuoco e gli operai del Cas per rimuovere il veicolo e mettere in sicurezza il tratto stradale. Chi percorre la A18, entrando a Catania in direzione Messina, ha l’obbligo di uscita ad Acireale. Può riprendere l’autostrada rientrando a Giarre.