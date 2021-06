Si schianta e muore a 22 anni

PALERMO – Un ragazzo di 22 anni, Leopoldo Lucchese, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 22 in via Cruillas a Palermo.

Il giovane, che si trovava a bordo diuna Suzuki Slingshot, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro un muretto. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno portato a Villa Sofia, il cuore del ragazzo avrebbe smesso di battere in ambulanza prima ancora di arrivare al pronto soccorso.

Il sostituto procuratore Pierangelo Padova ha disposto l’autopsia nell’Istituto di medicina legale del Policlinico per verificare le condizioni del giovane al momento dell’incidente e chiarire se abbia avuto un malore o altro.