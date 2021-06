Via il murale dal monastero: gli ultrà ‘scortano’ Pogliese

CATANIA – Domani alle 11.30 il sindaco di Catania Salvo Pogliese si recherà in piazza Dante per assistere ai lavori degli operatori comunali e della Catania Multiservizi, che rimuoveranno le scritte e disegni sui muri esterni del complesso monumentale del monastero dei benedettini.

All’iniziativa promossa dal primo cittadino parteciperanno una rappresentanza dei gruppi del tifo organizzato del Catania e i familiari di Fabrizio Lo Presti, il giovanissimo ultrà morto 20 anni fa per incidente stradale durante una trasferta a L’Aquila per seguire una partita della squadra rossazzurra.

Il murale che ricorda la sua fede calcistica verrà rimosso dagli stessi amici del tifoso, che collaboreranno con gli operatori per restituire allo stato originario i muri del monastero. Una targa che ricorda Lo Presti verrà sistemata nei pressi di piazza Dante, luogo simbolo della tifoseria catanese, dove in questi giorni altri lavori di ripristino sono stati eseguiti, con la sistemazione dei marciapiedi, la presenza di panchine la piantumazione di altri alberi. Un restauro che vuole far rinascere un’area per molti anni adibita solo al parcheggio.