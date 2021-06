Silvana Grasso vs “Scateno”: Non mi conosci? Vai sulla Treccani”

“Istruzioni per l’uso al sindaco di Messina: non conosci Silvana Grasso? Puoi subito, sic et simpliciter, rimediare dal tuo smartphone, con- sultando la prestigiosa Enciclopedia Treccani che, per ben due volte, riporta metafore letterarie della scrittrice – selezionata tra migliaia di scrittori – segnalandone e sottoli- neandone l’originalità e l’usus assolutamente innovativo. Poi, ma non glielo consiglio, caro Cateno, sarebbe atto suicidiario, può accedere, se è pronto a scalare l’Everest; alla bibliografia su Silvana Grasso”.

Agguerrita e già in campo, la scrittrice catanese, che ha già annunciato di voler sfidare Nello Musumeci, Claudio Fava e il sindaco Cateno De Luca nella corsa alla presidenza dellaRegione Siciliana, parteciperà alla seconda puntata di Terzo Piano, l’approfondimento condotto da Luca Ciliberti in onda stasera alle 20.45 su TeleColor (canale 12).

La scrittrice Silvana Grasso risponde da par suo a “Scateno”, che aveva dichiarato candidamente di non conoscerla. In attesa magari di una singolar tenzone fra i due, Grasso sarà in onda oggi.

Lei e non soltanto, ovviamente.

Tra gli ospiti ci sarà Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, per testare il polso al partito di Berlusconi in Sicilia alla vigilia di importanti scadenze elettorali. E ancora l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Raffaele Stancanelli, il segretario della Lega a Catania Alessandro Porto, con i giornalisti Mario Barresi, inviato de La Sicilia, Peppino Sottile, direttore di ButtanissimaSicilia e Guglielmo Troina, ex responsabile della redazione catanese della Tgr Sicilia della Rai.

E, sempre in tema di politica, arte e letteratura non mancheranno i monologhi e i meme di Roberta Amato. Il programma sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina di TeleColor live del portale Lasiciliaweb.