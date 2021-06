Ruba Pc, valigetta e preleva al bancomat

CATANIA – I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un 51enne catanese per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito. A seguito della denuncia del furto di una valigetta su un’auto in sosta, contenente un pc e delle carte bancomat, e del successivo prelievo, sempre ad opera di ignoti, di un’ingente somma di denaro agli sportelli bancomat, gli investigatori hanno avviato subito indagini per risalire all’identità del ladro.

Esaminando i filmati dei sistemi di video sorveglianza delle banche in cui il malvivente aveva fatto i prelievi, si riusciva a risalire in modo certo all’autore del reato, già noto alle forze di polizia per i numerosi precedenti penali che annoverava. La vittima ha espresso la sua gratitudine alla polizia per essere tempestivamente riuscita ad individuare il malvivente.