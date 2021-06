Auto contro scooter, giovane muore nel Catanese

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Incidente mortale questa mattina a Santa Maria di Licodia, nel Catanese. A perdere la vita un giovane di 20 anni, Riccardo Ventura. Il ragazzo è morto in seguito ad uno scontro tra il suo ciclomotore ed una Fiat Punto.

La tragedia si è consumata in via Aldo Moro, la Circonvallazione di Santa Maria di Licodia, non distante dall’imbocco di via Cavaliere Bosco. Il giovane è stato sbalzato dal mezzo a due ruote con lo scooter che è andato a sbattere contro altri mezzi in transito, sfiorando un pedone che si trovava sulla traiettoria.

Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per accertare le responsabilità.