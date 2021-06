Catania, farmaci a domicilio per chi è malato gravemente a casa

CATANIA – E’ stato presentato stamattina a Catania il progetto ‘Salute: diritto di tutti’, che prevede servizi come la consegna a domicilio gratuita di farmaci per le persone in isolamento per Covid o di piani terapeutici per i pazienti oncologici o immunodepressi nei casi in cui manchi una rete familiare a sostegno.

Il farmacista potrà comunicare al paziente in isolamento domiciliare per Covid di contattare il numero 3346940411, recapito della Croce Rossa, dalle 9 alle 12; la consegna è prevista nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato sempre dalle 9 alle 12.

Il progetto è promosso dalla Croce rossa italiana con il sostegno economico della chiesa valdese e il supporto di Comune, Asp, Ordine farmacisti e Federfarma. l’attività è stata avviata dalla Croce Rossa a inizio pandemia per ridurre la mobilità di soggetti fragili e vulnerabili ed è stata potenziata dal marzo 2021 grazie a un bando della chiesa valdese che finanzierà con l’8 per mille il progetto sino al marzo 2022.