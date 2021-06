Scicli, Maurizio Floridia direttore del reparto di Riabilitazione

Maurizio Floridia, classe 1965, è il nuovo direttore dell’UOC di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale di Scicli dove era già facente funzioni dal pensionamento del precedente primario.

Floridia si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Catania nel 1991 e si è specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione all’Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Ha poi conseguito anche un’altra specializzazione in Medicina Legale a Catania.

Dirigente Medico Fisiatra incaricato nell’Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa sin dal 24 febbraio 1997 con vari incarichi. Ha svolto le funzioni di Medico Responsabile del servizio Day Hospital Riabilitativo presso Clinica Villa Fulvia – Riabilitazione motoria e del linguaggio – Roma.

Nel 2000 diventa medico dirigente di ruolo all’Asp di Ragusa. Il reparto che dirige conta 18 posti letto di riabilitazione, day hospital e ambulatorio tra Scicli e Modica.

Ha avviato l’attività di Neuroriabilitazione Robotica all’ospedale di Scicli con l’utilizzo terapeutico di robot dedicato al cammino e di esoscheletro robotico per la riabilitazione degli arti superiori in pazienti affetti da gravi patologie neurologiche e ha svolto anche attività di docenza nella Facoltà di Fisioterapia, Università di Catania.