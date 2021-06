Progetto Etna: un ponte tra il vulcano e gli Usa

CATANIA – Collegare l’Etna e gli Stati Uniti tramite un virtuale ponte culturale, sul quale trasferire emozioni, immagini, opere d’arte, che possano stimolare la conoscenza del vulcano siciliano, da sempre luogo di miti, di indescrivibili paesaggi, di peculiarità naturali e scientifiche, di aspetti culturali e antropologici.

Sono questi gli obiettivi dell’Associazione culturale Basaltika, che in questi mesi ha curato gli aspetti organizzativi e logistici e instaurato un rapporto di collaborazione con il Centro arte Monira foundation di New York e con l’Ente parco dell’Etna, il Comune di Nicolosi, la Fondazione Orestiadi di Gibellina e altre istituzioni culturali e scientifiche con le quali sono in corso di perfezionamento protocolli di intesa.

Dopo diversi sopralluoghi sui versanti dell’Etna, c’è stato il primo incontro operativo per realizzare, nell’ambito di una residenza d’artista, opere che si inseriranno armonicamente nel territorio.