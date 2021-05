A Catania tutti nonni tutti

E adesso è il turno dei nipoti accompagnati dai nonni. Un vaccino di famiglia, insomma. Anche di famiglia allargata a dire la verità. Sì perché questa mattina, all’hub vaccinale di via Forcile, a Catania, si è formata una nuova famiglia allargata, due nonni per quattro nipoti acquisiti.

“Eravamo sforniti di un nonno – dice uno dei giovani -, così approfittiamo di questa opportunità e della gentilezza delle persone”.

Grazie alla loro presenza, questi ragazzi, in attesa di un ultra ottantenne a cui affiancarsi, dalle nove del mattino, potranno fare il vaccino.

L’iniziativa integra quella programmata dalla Regione (fino a domani): “Proteggi te e i nonni”. Destinatari gli ultra ottantenni o chi compirà 80 anni entro l’anno e i loro accompagnatori over 18, anche più di uno (a Catania possono passare 5 ragazzi per ogni ottantenne) e non necessariamente legati da un vincolo di parentela. Non è necessaria la prenotare.

Da mercoledì 26 maggio c’è il via libera nell’isola a vaccinare anche i prossimi studenti che affronteranno l’esame di maturità.